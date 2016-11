Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Stada nach Zahlen von 42 auf 40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei zwar insgesamt erwartungsgemäß verlaufen, die Umsatzdynamik bleibe aber weiterhin nur lau, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Donnerstag. Alles in allem bleibe er vorsichtig, was die weiteren Perspektiven von Stada betreffe./tih/he

