Der Großinvestor Carl Icahn hat Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar gekauft. Wenige Stunden zuvor hatte er die Wahlkampfparty Donald Trumps verlassen.

Der US-amerikanische Großinvestor Carl Icahn hat Aktien im Gesamtwert von rund einer Milliarde Dollar gekauft, kurz nachdem er die Wahlkampfparty von Donald Trump verlassen hatte. "Ich dachte es sei absurd, dass die Märkte - der S&P 500-Index - um 100 Punkte gefallen sind, weil Trump zum Präsident gewählt wurde. Ich wollte noch viel mehr kaufen, aber ich konnte nur etwa eine Milliarde Dollar investieren. Der S&P war so liquide, so unglaublich liquide, die Welt war verrückt geworden. Letzte Nacht war großartig, die Welt schlitterte in eine Panik ohne Grund", wird er mit Blick auf die Wahlnacht von Bloomberg zitiert. Icahn gilt als Unterstützer Trumps. Ihm zufolge ist die US-Wirtschaft noch nicht aus dem Schneider, aber Trump sei "ein positiver Faktor, kein negativer" für das Land.

