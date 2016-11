Bundesbankpräsident Jens Weidmann hofft, dass der Umgang der Nationen miteinander unter dem neuen US-Präsidenten von Fairness geprägt sein wird.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann rät nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten zu Besonnenheit. "Nehmen wir doch einfach den neugewählten Präsidenten beim Wort", sagte Weidmann am Donnerstag auf einer Bankenkonferenz in Berlin laut Redetext. Dabei zitierte er laut Reuters Passagen aus Trumps Rede nach seinem Triumph, in welcher dieser unter anderem einen fairen Umgang mit anderen Nationen versprach. Von jeher sei faire Partnerschaft Grundlage der internationalen Beziehungen und im Besonderen Grundlage des transatlantischen Verhältnisses, sagte Weidmann. "Und so sollte es bleiben." Sorge bereitet dem Bundesbank-Präsidenten, dass durch politische Unsicherheit derzeit die Wachstumsaussichten getrübt werden. Neben der Entscheidung der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union werfe auch das Ergebnis der US-Präsidentenwahl die Frage auf, "inwieweit Protektionismus und Abschottung die politische Agenda der Zukunft bestimmen werde", sagte Weidmann. "Ein ...

