Halle (ots) - Auf fast jeder großen Baustelle in Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr gestohlen worden. Die Polizei scheint machtlos: Gerade einmal ein Fünftel der Diebstähle wird aufgeklärt. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Die Bauherren und Unternehmen versuchen deshalb, sich mit moderner Technik selbst zu schützen. Neben privaten Sicherheitsdiensten stehen derzeit kompakte Baustellenüberwachungssysteme mit separater Stromversorgung hoch im Kurs. Außerdem werden Baumaschinen immer häufiger mit GPS-Sendern ausgestattet und mit sogenannter künstlicher DNA besprüht, berichtet das Blatt. So sind die Fallzahlen laut Bauindustrieverband Sachsen/Sachsen-Anhalt in den vergangenen Jahren von 2037 im Jahr 2011 auf etwa 1724 im vergangenen Jahr zurückgegangen.



