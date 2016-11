Erstmalig gewinnt damit eine chinesische Marke den Award



New York (ots/PRNewswire) - Die CES, die weltweit größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik, hat am 10. November (Ortszeit) die Gewinner der 2017 Innovation Awards in New York vorgestellt. Der von KanDao Technology Co. Ltd. entwickelten und produzierten Obsidian 3D Panorama-Kamera kommt dabei als Chinas erstem CES Best of Innovation Honoree in der Produktkategorie Digital Imaging ein besonderer Stellenwert zu.



Produkte, die als Sieger bei den CES Best of Innovation Awards hervorgehen, gelten als die wahrscheinlichen Trendsetter der globalen Technologiebranche, und digitale Bildgebung gehört zu den angesagtesten Produktkategorien. Bisher haben sich in der Digital Imaging-Produktkategorie trotz harter Konkurrenz größtenteils internationale Spitzenmarken wie Sony, Nikon and Canon als CES Best of Innovation Honoree behauptet. Die Obsidian 3D Panorama-Kamera konnte sich unter einer Vielzahl von internationalen Konkurrenten durchsetzen und gewinnt damit als erstes chinesisches Markenprodukt diesen Award.



Die 3D Panorama-Kamera Obsidian ist das Flaggschiffprodukt von KanDao Technology. Sie ermöglicht mit Hilfe einer einzigartigen 360-Grad Stereo-Videoaufnahmetechnik und proprietärer 3D Seamless Stitching-Technologie qualitativ hochwertiges Live-Streaming und die Aufzeichnung von VR-Inhalten. Die CES-Jury sprach auch großes Lob für Obsidians elegantes und glattes Design aus. Die metallische Vulkangestein-Textur ergänzt die schlanken Linien und vereint in perfekter Weise eine High-Tech-Haptik mit der Praktikabilität von VR-Technologie.



KanDao Technology CEO Chen Dan erklärt, "Dass die von KanDao Technology, einem auf VR-Software und Hardware-Lösungen spezialisierten High-Tech-Unternehmen, entwickelte Obsidian 3D Panorama-Kamera so viel Anerkennung erfährt, zeigt die Kraft eines innovativen Technologieansatzes auf, der die internationale Wettbewerbsfähigkeit von chinesischen Marken verbessert hat. Als junges Start-up in Shenzhen hat KanDao Technology nun erstmalig die globale Bühne betreten und wird sich, als Teil seiner Zielsetzung, die Evolution der Innovation in der Bildaufzeichnung voranzutreiben und eine ultimative VR-Erfahrung für jedermann zu bieten, weiterhin auf die neuesten Technologietrends konzentrieren".



