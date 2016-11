Auch in Asien drehen die Werte nach dem überraschenden Wahlsieg von Donald Trump ins Plus. Die Tokioter Börse ist auf dem höchsten Stand seit neun Monaten. Autobauer Toyota profitiert vom schwachen Yen.

Die Börsen in Japan haben am Freitag erneut zugelegt. Nach der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten spekulieren Anlegern auf groß angelegte Infrastruktur-Investitionen. In Tokio stieg der Nikkei -Index der 225 führenden Werte in der Spitze um 1,6 Prozent und erreichte mit 17.621,73 Punkten den höchsten Stand seit neun Monaten. Im Handelsverlauf bröckelten die Gewinne jedoch ab, der Nikkei notierte zuletzt 0,6 Prozent ...

