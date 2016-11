FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Trump und AfD

Gerade in Deutschland sollte man sich (.) mal nicht so haben. Was will Trump? Ablehnung des Freihandels? Von TTIP? Der Nato? Freundschaft mit Russland? Arbeitsbeschaffung? Da wird es Linkspartei, SPD und Grünen noch schwerfallen zu erklären, warum das so entsetzlich sein soll. (.) Es ist dennoch richtig, wie Schäuble vor Trump und dessen rüpelhaftem Wahlkampfstil zu warnen. (.) Sollte das Phänomen Trump aber zum Gegenstand des Bundestagswahlkampfs werden, wird der AfD nichts Besseres passieren können, wenn sie es weiterhin mit lauter guten deutschen Clintons zu tun hat. Die verstehen noch immer nicht, warum ihnen selbst treue Anhänger davonlaufen - weil die Clintons dieser Welt deren Alltag und deren Sehnsüchte nicht mehr kennen. So wenig, dass ein Trump zum Obama dieser Leute werden konnte./yyzz/DP/zb

AXC0005 2016-11-11/05:35