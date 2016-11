Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wels (pta004/11.11.2016/07:30) - Aufnahme des Handels an der SIX Swiss Exchange

per 14. November 2016

Die Aktien der KTM Industries AG sollen am 14. November 2016 zum ersten Mal an

der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Der Handel an der SIX Swiss Exchange

erfolgt in CHF. Die KTM Industries AG erhofft sich durch die Primärnotierung an

der SIX Swiss Exchange einen besseren Zugang zu Schweizer und internationalen

institutionellen Investoren.



Internationale Privatplatzierung voraussichtlich im ersten Quartal 2017

Um die Handelsliquidität der Aktie zu erhöhen und den Aktionärskreis zu

erweitern, erwägt der Hauptaktionär, die Pierer Industrie AG, voraussichtlich im

ersten Quartal 2017 einen begrenzten Teil seiner Beteiligung bei qualifizierten

Anlegern und institutionellen Investoren im Rahmen eines prospektfreien Angebots

zu platzieren.



Weitgehende Konzentration des Handels auf die SIX Swiss Exchange

Die KTM Industries AG strebt eine weitgehende Konzentration des Handels in ihren

Aktien auf die SIX Swiss Exchange an. Dazu wird die Gesellschaft bei der Wiener

Börse einen Wechsel vom "prime market" Segment in das "standard market (auction)

" Segment per Ende März 2017 beantragen. Mit dem Wechsel sollen auch die

Voraussetzungen für eine Aufnahme der Aktien in den Swiss Performance Index

geschaffen werden.



Mit der Durchführung der Primärnotierung sowie der angestrebten internationalen

Privatplatzierung wurde die Bank Vontobel AG beauftragt.



Über die KTM Industries - Gruppe

Die KTM Industries-Gruppe ist eine führende österreichische Fahrzeug-Gruppe mit

dem strategischen Fokus auf den globalen automotiven Nischenbereich. Mit ihren

weltweit bekannten Marken KTM, Husqvarna Motorcycles, WP und Pankl zählt sie in

ihren Segmenten jeweils zu den Technologie- und Marktführern. Innerhalb der

Gruppe besteht ein hoher Grad an technologischer Vernetzung, welcher in Europa

in dieser Form einzigartig ist. Strategische Partnerschaften auf operativer

Ebene stärken die Wettbewerbsfähigkeit in unseren relevanten Märkten. All diese

Faktoren sind die Grundlage für den hohen Innovationsgrad der KTM

Industries-Gruppe und sichern den organischen Wachstumskurs nachhaltig ab.



Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der KTM

Industries AG dar.



(Ende)



