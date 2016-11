GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG führt Gespräche mit Generalunternehmer zur Klärung offener Punkte

GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG führt Gespräche mit Generalunternehmer zur Klärung offener Punkte

Insgesamt rd. 68 % aller Wohnungen im GEWA-Tower verkauft

Esslingen/Fellbach, 11.11.2016.

Im Zuge der erfolgreichen Veräußerung des GEWA-Tower-Hotels im Rahmen eines Forward Deals wird der Kaufpreis für das Hotel, der erst nach Fertigstellung und Abnahme des Hotelprojektes durch den Erwerber fällig ist, im ersten Quartal 2017 fließen.

Nach Fertigstellung des GEWA-Tower-Rohbaus wurde im Oktober eine weitere Wohnung veräußert. Bis heute wurden somit insgesamt 45, d.h. rd. 68 % der Wohnungen, verkauft. Weitere Wohnungsverkäufe stehen unmittelbar vor dem Abschluss.

Aufgrund der Tatsache, dass der Kaufpreis des Hotels im Zuge des abgeschlossenen Forward Deals erst im ersten Quartal 2017 fließen soll, sowie aufgrund des aktuellen Verkaufsstands der Wohnungen, besteht zwischen dem Generalunternehmer, der Baresel GmbH, sowie der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG Abstimmungsbedarf hinsichtlich der weiteren Finanzierung und Bau- planung. Bis zur Klärung der offenen Punkte wurden die Bautätigkeiten unterbrochen.

Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG befindet sich diesbezüglich in Gesprächen mit dem Generalunternehmer. Zudem werden ergänzende Lösungsmöglichkeiten von Seiten der Gesellschaft geprüft.

Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der GEWA-Gruppe. Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der GEWA- Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb.

