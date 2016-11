Wechsel in der Verwaltung der Kontron AG

Kontron AG

11.11.2016 13:57

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Augsburg, 11. November 2016 - Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von Embedded Computer Technologie (ECT), informiert darüber, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats, Rainer Erlat (Vorsitzender), Harald Joachim Joos und Martin Bertinchamp jeweils mit Schreiben vom heutigen Tag mitgeteilt haben, dass sie ihre Ämter jeweils mit Wirkung zum Ablauf des 30. November 2016 niederlegen. Das Unternehmen plant, die frei gewordenen Sitze im Aufsichtsrat durch eine gerichtliche Bestellung von drei Aufsichtsratsmitgliedern zu besetzen, die die neue Aktionärsstruktur der Kontron AG reflektiert.

Im Anschluss daran, hat der Vorstandsvorsitzende, Herr Sten Daugaard, heute erklärt, dass er beabsichtige seine Position für ein neues Management des Unternehmens zur Verfügung zu stellen. Herr Daugaard wird mit dem Aufsichtsrat hierzu in Gespräche über eine entsprechende Vereinbarung eintreten. Herr Daugaard war am 25. Juli 2016 anlässlich des kurzfristigen Ausscheidens des vorherigen Vorstandes aus dem Aufsichtsrat in den Vorstand gewechselt.

Für weitere Informationen: Alexandra Habekost Head of Investor Relations Kontron AG Tel: +49 (0) 821 4086 114 Alexandra.Habekost@kontron.com Chari Lazaridis Head of Global Corporate Communications Kontron AG Tel: +49 (0) 821 4086 484 Chari.Lazaridis@kontron.com

