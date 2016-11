Wie geht es heute dem Versicherer-Sektor? Hier der aktuelle ausserbörsliche Blick. Vergleicht man die aktuellen Indikationen bei L&S mit dem letzten Schlusskurs, so lag um 13:53 Uhr die Allianz-Aktie am besten: 2,87% Plus. Dahinter VIG mit +1,42% , Generali Assicuraz. mit +1,06% , Talanx mit +1,03% , Münchener Rück mit +0,67% , Zurich Insurance mit +0,44% , Swiss Re mit -0,13% , AXA mit -0,31% , Hannover Rück mit -0,93% und Uniqa mit -0,94% . Weitere Highlights: Allianz ist nun 4 Tage im Plus (9,01% Zuwachs von 136,45 auf 148,75), ebenso AXA 4 Tage im Plus (14,49% Zuwachs von 19,39 auf 22,2), Generali Assicuraz. 4 Tage im Plus (6,32% Zuwachs von 11,07 auf 11,77), Swiss Re 4 Tage im Plus (4,03% Zuwachs von 89,25 auf 92,85), Zurich Insurance 4 Tage im Plus...

