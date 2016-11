München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Geplante Themen:



Zetsche bei den Grünen: Partei in der Zerreißprobe / Daimler-Chef Zetsche bei den Grünen ... Undenkbar? Von wegen! 2016 stieg Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann in seinem offiziellen Wahlkampfspot aus einer Limousine mit dem Stern. Kretschmann bringt die Parteilinke immer wieder auf die Palme. Zoff gab es auch um die geplante Gastrede Zetsches auf dem Parteitag. In der Kritik: Grünen-Chef Özdemir, der ihn eingeladen hat. Wie wirtschaftsfreundlich und pragmatisch darf es sein? Die Frage spaltet die Grünen. Und deshalb könnte das andere Groß-Thema des Wochenendes auch den Parteitag in Münster aufmischen. Denn am Sonntag treffen sich die Koalitionsspitzen in Berlin. Gesucht: der künftige Bundespräsident. Und der Unionskandidat könnte ausgerechnet "Kretschmann" heißen. Stellt Merkel die Weichen auf schwarz-grün? Und stellt das die Grünen erneut vor die Zerreißprobe - oder löst es kollektive Euphorie aus? Ein Beitrag von Matthias Deiß. Dazu ein Gespräch mit Anton Hofreiter, B'90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzender



Trump triumphiert - Deutschland reagiert: Jetzt lieber keine Experimente? / Mach es noch einmal, Merkel. Dass die amtierende Kanzlerin wieder als Kandidatin antritt, gilt nach Trumps Triumph als ausgemacht. Leichter wird es nicht. Nicht nur, dass Merkel innenpolitisch endlich das Thema Bundespräsidenten-Kandidat abräumen muss. Außenpolitisch kommt das Fundament ihrer Politik, die transatlantische Bindung, ins Rutschen. Die Karten werden neu gemischt. Beispiel: Russland-Politik. Eine Männerfreundschaft zwischen Trump und Putin könnte das Friedensprojekt Europa gefährden. Beispiel NATO: Trump sieht gegenseitigen Beistand eher als "Deal". Deutschland muss sich auf mehr Verantwortung und Lasten in der Sicherheitspolitik einstellen. Einiges spricht dagegen, in unwägbaren Zeiten ein rot-rot-grünes Bündnis zu wagen. "Keine Experimente", damit hat schon Adenauer 1957 Wahlkampf gemacht. Ein Beitrag von Kristin Schwietzer. Dazu ein Gespräch mit Norbert Röttgen, CDU, Vorsitzender Auswärtiger Ausschuss des Bundestags



