Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Andreas Wolf passte seine Schätzungen an die höhere Profitabilität des IT-Dienstleisters an. Das Aufwärtspotenzial zu seinem Kursziel sei aber begrenzt, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ajx/la

AFA0154 2016-11-11/15:55

ISIN: DE0005158703