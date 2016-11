Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. An dem Zwischenbericht des IT-Dienstleisters für das dritte Quartal gebe es nichts auszusetzen, schrieb Analyst Wolfgang Specht in einer Studie vom Freitag. Er verwies auch auf die Andeutung, dass sich die Gewinnmarge vor Steuern im Gesamtjahr leicht verbessern werde. Angesichts der geplanten Investitionen in Cloud-Dienste rechnet der Experte aber vorerst mit Belastungen beim Cashflow./tih/ajx

