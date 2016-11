Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Evonik nach einem Treffen mit Finanzchefin Ute Wolfe auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Stimmung am Markt sei derzeit vom Geschäft mit dem Tierfuttereiweiß Methionin getrübt, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Studie vom Freitag. Der Spezialchemiekonzern wachse in diesem Jahr aber in 18 von insgesamt 22 Geschäftsfeldern. Dies zeige, dass der Grundtenor bei Evonik gar nicht so trüb sei./tih/he

AFA0170 2016-11-11/17:09

ISIN: DE000EVNK013