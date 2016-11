Dietzenbach (ots) -



Am 3. November 2016 eröffnete Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Königsalle das komplett modernisierte Untergeschoss und führte damit das "Dream Concept" ein, das einen ersten Eindruck vom Warenhaus der Zukunft vermitteln soll. Zu diesem neuen Konzept gehört auch Skechers und ist nun in der Sneaker Welt im Untergeschoss zu finden. Anlässlich dieser Eröffnung hat Skechers seine Markenbotschafterin, Model und Schauspielerin Barbara Meier eingeladen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel Gewinnerin stand für ein gemeinsames Shooting mit ihren Fans zur Verfügung. Wer Lust hatte, konnte sich von einem Make-Up Artist der Marke Benefit schminken lassen und sich dann zusammen mit Barbara vor die Linse des Profifotografen stellen. Jeder bekam sein Lieblingsbild eingerahmt mit nach Hause. Alle Social Media Fans konnten zudem ihr Foto mit Barbara unter dem Hashtag SkechersBarbaraStyle auf Facebook oder Instagram hochladen und sich so für den Gewinn von fünf 100 EUR Galeria Kaufhof Gutscheinen, sowie einen von fünf Paar Skechers qualifizieren. Für Skechers und Galeria Kaufhof war die Aktion ein voller Erfolg. Die Besucher haben die Chance genutzt, sich mit Barbara ablichten zu lassen und im Interview mit Moderator Jochen Schropp mehr über ihre Karrierepläne und ihr Buch zu erfahren.



