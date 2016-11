Nasdaq-100 - Erschreckend schwach

Bastian Galuschka,

Hallo am Nachmittag,

eine äußerst turbulente Handelswoche in den USA neigt sich dem Ende zu. Nicht nur volatil ging es zu. Es gab auch enorme Differenzen in der Kursentwicklung einzelner Branchen. Am Mittwoch nach der Wahl Donald Trumps zum US Präsidenten zogen die Technologietitel noch einigermaßen mit. Am Donnerstag wurden die Schwergewichte im Nasdaq-100® Index massiv abverkauft. Die relative Schwäche hält auch heute an.

Grundsätzlich dürfte der Weg im Index in Richtung 4.650 Punkte geebnet sein. Diese Unterstützung ist auch im mittelfristigen Kontext wichtig. Wird sie gerissen, wäre eine Topformation aktiviert, die weitere Kursabgaben zur Folge haben dürfte. Um 4.730 Punkte und an der runden 4.700-Punkte-Marke liegen vorgeschaltete Unterstützungen im Markt. Sollte es zu temporären Erholungen kommen, treffen diese bei 4.790 Punkten auf massiven Widerstand. Dort kommen mit dem 61,8%-Fibonacci-Retracement, einer Horizontalen und dem EMA50 gleich drei Widerstände zusammen. Von dort aus wäre daher eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu präferieren. Über 4.855 Punkten hätten die Bullen dagegen kurzfristig gewonnen.

Nasdaq-100® in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2016 - 11.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Nasdaq-100® in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2011 - 01.11.2016. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU5870 2,75 4.425 16,41 13.12.2016 NASDAQ-100® Index HU5878 1,01 4.625 47,78 13.12.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2016; 16:30 Uhr

Turbo Bear auf NASDAQ-100® Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag NASDAQ-100® Index HU589K 5,63 5.325 7,61 13.12.2016 NASDAQ-100® Index HU589B 3,83 5.125 11,15 13.12.2016

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 11.11.2016; 16:32 Uhr

