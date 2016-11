The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.11.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.11.2016



ISIN Name



AU000000MAD2 MAVERICK DRILL.A.EXPLOR.

BMG2294C1073 CLEAR TV DL -,0001

BMG4516H1209 HKC (HLDGS) NEW HD-,01

US03765N1081 APIGEE CORP. DL-,001

US22025Y4070 CORRECT.C.AM DL-,01