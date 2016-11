Masimo (NASDAQ: MASI) hat heute vor dem morgigen Welttag zur Bekämpfung der Lungenentzündung angekündigt, von der Bill Melinda Gates Foundation (BMGF) eine Zuwendung in Höhe von 4,95 Millionen US-Dollar erhalten zu haben. Die Zuwendung wird verwendet werden, um Masimos Bemühungen zur Entwicklung eines kostengünstigen Pulsoximeters zum Screening von Lungenentzündungen in mehreren ressourcenarmen Gebieten außerhalb der USA zu entwickeln. Das Gerät, dass sich derzeit noch in der Entwicklungsphase befindet, wird voraussichtlich die Sauerstoffsättigung (SpO 2 ) und die Atemfrequenz (Respiration Rate, RR) messen zwei zentrale Parameter, die Medizinern beim Screening potenzieller Lungenentzündungsfällen in stark betroffenen Regionen zusätzliche Informationen bieten würden. Die Zuwendung wird ebenfalls die Studie des klinischen Anwendungsumfelds in solchen Regionen unterstützen, um sicherzustellen, dass das Gerät benutzerfreundlich und zwecktauglich ist. Außerdem könnten durch diese Finanzhilfe auch Bildungsmaterialien leichter bezogen werden, um angemessene Schulung und Anwendung des Geräts über alle Bildungsebenen hinweg zu fördern.

Lungenentzündung bleibt die weltweit häufigste behandelbare infektiöse Todesursache bei Kindern, die jedes Jahr zum Tod von 900.000 Kindern unter 5 Jahren führt.1 In einer vom BMGF Diagnostics Modelling Consortium geförderten Studie kamen Forscher zu dem Schluss, dass in Regionen, in denen zusätzlicher Sauerstoff verfügbar ist, die Erweiterung der integrierten Standardbewältigungsmaßnahmen für Kinderkrankheiten durch Pulsoximetrie die Sterberate bei Lungenentzündung reduzieren könnte.2 Vor kurzem förderte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine laufende Länder-Studie, um eingehender zu prüfen, wie auf Gemeinschaftsebene der Umgang mit Krankheitsfällen bei der Behandlung von Lungenentzündung verbessert werden kann.3

Ein verbessertes Patientenscreening ist besonders wichtig für die Reduzierung der globalen Belastung durch Lungenentzündung. Darüber hinaus könnte ein verbessertes Screening Gesundheitsdienstleister bei einer informierten Entscheidungsfindung bezüglich der Diagnose und Behandlung von Lungenentzündung durch die nötigenfalls angemessene Verabreichung von Antibiotika und einer Sauerstofftherapie unterstützen. Masimo und die BMGF hoffen, dass Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion™ Pulsoximetrie-Technologie zu einem besseren Screening von Kindern selbst mit schwerster Erkrankung beitragen kann.

Rasa Izadnegahdar, Senior Program Officer des Lungenentzündungteams bei der BMGF, kommentierte: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Masimo für ein verbessertes Lungenentzündungs-Screening, um so bessere Überweisungsentscheidungen von Gesundheitshelfern in ressourcenarmen Gebieten zu ermöglichen. Ein Kind auf Schnellatmigkeit zu untersuchen, ist der Grundstein für die Beurteilung von Lungenentzündung und dies mit einem zuverlässigen und effektiven Ansatz zur Bewertung der Sauerstoffsättigung zu kombinieren, kann sich wesentlich darauf auswirken, dass Kinder mit Lungenentzündung angemessen behandelt werden. Unsere Bestandsaufnahme für diagnostische Hilfstechnologien bei Lungenentzündung haben deutlich die schwache Leistung bestehender Diagnosehilfsmittel gezeigt, insbesondere von Atemfrequenz-Messern. Diagnosehilfsmittel mit verbesserter Empfindlichkeit und Genauigkeit, die für den Einsatz von Gesundheitshelfern und Pflegekräften angepasst und gestaltet wurden, können die Behandlung von Lungenerkrankung erheblich beeinflussen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Masimo, um ihre präzise und akkurate Technologie zu übernehmen, um so auf die Bedürfnisse von Gesundheitshelfern, Pflegekräften und Kindern in Ländern einzugehen, in denen die Belastung und die Todesfälle durch Lungenentzündung weiterhin inakzeptabel hoch bleiben."

Masimo SET Measure-through Motion and Low Perfusion™ Pulsoximetrie wird zur Überwachung von Millionen Patienten weltweit eingesetzt. Dieses Projekt zeigt das starke Engagement des Unternehmens für die Reduzierung der unnötig hohen globalen Belastung durch Lungenentzündung, indem es seine bewährten Technologien für Patienten-Screening und -Überwachung in den Gebieten der Welt bereitstellt, in denen sie am dringendsten benötigt werden.

"Wir sind für die Partnerschaft mit der BMGF dankbar, die kürzlich mit uns gemeinsam die United for Oxygen Alliance gefördert hat, um den Zugang zu Sauerstoff und Pulsoximetrie in Äthiopien zu verbessern und so unsere Bemühungen im Kampf gegen Lungenentzündung zu unterstützen", erklärte Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo. "Wir hoffen, denjenigen Regionen der Welt ein dringend benötigtes Screening-Instrument zur Verfügung zu stellen, die von unzähligen unnötigen Todesfällen betroffen sind, die auf eine in den Industrieländern als risikoarm angesehene Krankheit zurückzuführen sind."

