Folker Hellmeyer von der Bremer Landesbank sieht den Sieg von Donald Trump entspannt. Die Entwicklung sollte ein geopolitisches Umdenken in Deutschland anstoßen.

Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Was geschah am Mittwoch nach dem Trump-Sieg an den Börsen? Folker Hellmeyer: Es gab markante Reaktionen. Erst dominierte in den asiatischen Märkten Panik, die dann zu Beginn des europäischen Handels in zügige Risikofreude umschlug. Ein derartiger Umschwung ohne inhaltliche Basis im Rahmen eines unerwarteten Schocks impliziert, dass dieser Umschwung keine natürliche Marktreaktion darstellte. Verdeckte Interventionen mögen eine smartere Erklärung liefern. Deutsche Wirtschafts Nachrichten: Was bedeutet der Trump-Sieg für die Weltwirtschaft, Stichwort Protektionismus? Folker Hellmeyer: Ich kann durch die Wahl Trumps keine einschneidenden Beschränkungen für die Weltwirtschaft erkennen. Die USA sind auf Importe mangels eigener Produktionskapazitäten angewiesen. Die global agierenden Automobilhersteller sind beispielsweise auch Produzenten in den...

