Jetzt gilt es: An diesem Wochenende wird die DAB Bank, Deutschland ältester Onlinebroker, auf die Consorsbank auch technisch auf die Consorsbank verschmolzen. So läuft der Übergang ab.Sein Depot noch auf das Post-Trump-Trauma ausrichten oder eine schnöde Rechnung bezahlen? Weder bei DAB Bank noch bei der Consorsbank ist das an diesem Wochenende möglich. Auf beiden Seiten ist der Login derzeit deaktiviert Der Grund: Die Systeme der DAB werden auf die Consorsbank umgestellt, die Verschmelzung der beiden Traditionsbroker, die inzwischen beide zur BNP Paribas gehören, auch tatsächlich vollzogen.Nach diesem Wochenende wird Deutschlands ältester Onlinebroker zumindest als Marke für Privatkunden dann aufhören zu existieren; als Marke im Geschäft mit Makler, Finanzberatern und deren Kunden lebt sie dagegen weiter. Auf der DAB-Website liest ...

