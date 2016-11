BMW-Aktien sind günstig, Bergbaukonzern Anglo American setzt auf Platin, Kupfer und Diamanten und die Sixt-Anleihe bietet eine Jahresrendite von 1,3 Prozent. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: BMW-Vorzüge - Genug Power für die neue Elektrostrategie

Die Gewinnspanne des Autoherstellers BMW leidet. Eine Schwäche? Keinesfalls. Zwar drücken auch Rabatte in den USA die Marge, doch dahinter stecken vor allem Vorleistungen für den Ausbau des Geschäfts mit Elektromobilität. Der Start einer groß angelegten Modelloffensive: Bis 2018 will BMW einen elektrisch fahrenden Kompaktwagen der zugkräftigen Marke Mini anbieten, 2019 folgt ein Strom-Geländewagen, und von 2021 an soll der iNext auf den Straßen rollen - elektrisch, autonom und voll vernetzt. BMW arbeitet hier mit Chipmarktführer Intel und der israelischen Mobileye zusammen, Nummer eins bei optischen Fahrassistenzsystemen. Mit 40,4 Prozent Eigenkapitalquote im Autogeschäft (24,9 Prozent bei Einberechnung der Leasing- und Finanzsparte) hat BMW genug Reserven für die neue E-Strategie. Fast 2,4 Millionen Autos der Marken BMW, Mini und Rolls- Royce wird BMW dieses Jahr verkaufen, sechs Prozent mehr als 2015. Selbst wenn die Verkäufe in Amerika zäh bleiben, läuft es dafür in China umso besser: Nach 10,7 Prozent Absatzplus in den ersten neun Monaten dürfte BMW 2017 ein Viertel seiner Fahrzeuge hier verkaufen. Die Delle in der operativen Gewinnmarge bügelt BMW durch ein florierendes Leasinggeschäft und clevere Rohstoffabsicherungen wieder aus. Netto dürften nach plus 11,7 Prozent in den ersten neun Monaten 2016 insgesamt 6,7 Milliarden Euro bleiben. Daran gemessen sind BMW-Aktien günstig: Die Vorzugsanteile haben eine siebenfache Gewinnbewertung.

Aktientipp: Anglo American - Konzentration auf Platin, Kupfer und Diamanten

Mit 210 Prozent Kursplus seit Januar ist dem britisch-südafrikanischen Bergbaukonzern Anglo American ein atemberaubender Turnaround gelungen. Doch noch immer könnte sich die Aktie vervielfachen, wenn sie wieder bis zu den Kursspitzen der Jahre 2007und 2011 vordringen würde. Anglo American ist derzeit eine der heißesten Wetten auf dem europäischen Kurszettel. Für die Hausse sind zwei Gründe entscheidend: Zum einen die Entwicklung der Rohstoffpreise. Dieses Jahr peilt Anglo für die Produktion bis zu 17 Millionen Tonnen Eisenerz, bis zu 600.000 Tonnen Kupfer und bis zu 2,4 Millionen Unzen Platin an - und ist damit einer der größten Rohstoffkonzerne. So wie die Rohstoffbaisse Anglo American in den vergangenen Jahren schwere Verluste beschert hat, erholt sich jetzt mit den Metallpreisen das operative Geschäft: Im ersten Halbjahr ging der Nettoverlust von 3,0 Milliarden Dollar auf 0,8 Milliarden zurück. Kostensenkungen und Investitionskürzungenmachen nächstes Jahr wieder einen Milliardengewinnmöglich.

Der zweite Grund für steigende Aktienkurse ist der Umbau des Konzerns. Anglo American wird sich auf die rentablen und aussichtsreichen Rohstoffe Kupfer, Platin und Diamanten konzentrieren. Bei den anderen Rohstoffen läuft der Ausstieg: Molybdän- und Phosphatvorkommen in Brasilien sowie Kohleminen in Australien wurden schon gut verkauft. Beides wird dazu beitragen, die Schulden in diesem Jahr von 12,9 Milliarden Dollar auf unter zehn Milliarden zu drücken. Der nächste Deal betrifft die Erz- und Kohlegeschäfte in Südafrika. Die könnten als eigenes Unternehmen abgespalten werden, wobei Anglo beteiligt bliebe. Auf diese Weise würden die Interessen des südafrikanischen Staats berücksichtigt werden, der 14,5 Prozent an Anglo American hält.

Aktientipp Cresud und Anleihetipp Sixt

Aktientipp: Cresud - Teilrückzug aus der Pampa

Die Aktie des argentinischen Agrarkonzerns Cresud haben wir mehrfach als chancenreich eingestuft, etwa im März 2014. Die in New York gehandelten Hinterlegungsscheine (ADR) notieren seitdem 80 Prozent über Einstand, in der Spitze lagen sie fast 100 Prozent vorne. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand verarmt, daher kann jetzt geerntet werden. Vorsichtige Anleger können die Hälfte der Position verkaufen, zumal ...

