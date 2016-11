Der Harvard-Ökonom Martin Feldstein hat vor einem Wirtschaftseinbruch in den Vereinigten Staaten durch sinkende Aktienkurse und Immobilienpreise gewarnt.

"Das größte ökonomische Risiko in den USA ist eine scharfe Preiskorrektur bei den Geldanlagen, die Haushalte und Unternehmen unter Druck setzen und zu einem Einbruch der Gesamtnachfrage führen könnte", schreibt Feldstein in einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche. Die Aktienbewertungen im S&P-500-Index, also der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen, liegen laut Feldstein gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis derzeit fast 60 Prozent über dem historischen Durchschnitt. Gleichzeitig seien in den USA die Preise für Immobilien, die als Renditeobjekt gekauft wurden, in den ...

