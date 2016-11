George Friedman ist Politologe und Chef des US-Beratungsinstituts Geopolitical Futures, das sich mit amerikanischer Außenpolitik beschäftigt. Der neue Präsident werde das US-Engagement im Ausland radikal zurück fahren.

WirtschaftsWoche: Herr Friedman, Donald Trump wird neuer Präsident der Vereinigten Staaten. Wie wird sich die Außenpolitik der USA verändern? Die Außenpolitik hat sich schon verändert. Die NATO ist der Sicherheitspfeiler, auf dem die Beziehung zwischen Europa und den USA ruht. Aber die Bürger in den USA sind frustriert über den Beitrag, den die USA an das Sicherheitsbündnis zahlen. Amerika ist nicht nur der größte Beitragszahler mit 22 Prozent des NATO-Budgets in Höhe von 2,8 Milliarden Dollar pro Jahr. Amerika bringt auch eine größere und stärkere Armee in die NATO ein. Wenn man das berücksichtigt, zahlen die USA de facto 72 Prozent des Militärbündnisses mit 28 Ländern.

Was heißt das? Trump wird Europa auffordern, mehr zu zahlen - und zwar so viel, wie es dem US-Beitrag relativ zum Bruttoinlandsprodukt entspricht. Europa ist eine reiche Region. Jedes NATO-Mitglied muss die gleiche Last tragen. Trump wird den Druck auf Europa oder einzelne Länder erhöhen. Es muss eine faire Lastverteilung und gleiche strategische Ziele geben.

Wird sich das Verhältnis zwischen Europa und den USA dadurch verschlechtern? Europa verhält sich wie ein großes Land, aber ernsthaft, es ist es nicht. Jedes Land innerhalb der Europäischen Union hat seine eigene Militärstrategie. Man kann das etwa an der Reaktion auf die russische Aggression erkennen. Deutschland hat sich viel zurückhaltender verhalten als beispielsweise Polen. ...

