"Schrecklicher Fehler" bei Facebook: Das soziale Netzwerk erklärte am Freitag viele Nutzer samt Gründer Mark Zuckerberg für tot - und rief deren Freunde dazu auf, Trost in Erinnerungen zu finden.

Facebook hat durch eine Panne Gründer Mark Zuckerberg und viele andere Nutzer kurzzeitig für tot erklärt. In ihre Profile beim weltgrößten Online-Netzwerk wurde am späten Freitag die für solche Fälle vorgesehene Gedenk-Nachricht an Freunde eingeblendet. "Das war ein schrecklicher Fehler, den wir nun behoben haben", erklärte Facebook unter ...

