Ein Teil der Grünen will "Superreiche" künftig stärker besteuern. Auch Grünen-Chefin Simone Peter hat sich hinter das Konzept gestellt. Doch der Vorschlag ist innerhalb der Partei umstritten.

Grünen-Chefin Simone Peter will mit der Einführung einer Vermögenssteuer soziale Ungerechtigkeit bekämpfen. In den vergangenen Jahren habe es eine Umverteilung von unten nach oben gegeben, sagte sie am Samstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...