In der Wochensicht ist vorne: voestalpine 11,37% vor Pfizer 8,63%, Ford Motor Co. 8,29%, Roche GS 6,51%, Sanofi 6,49%, Novartis 6,31%, IBM 5,8%, Daimler 4,72%, Andritz 4,68%, Cisco 3,88%, Intel 2,98%, Johnson & Johnson 2,92%, AMS 2,46%, GlaxoSmithKline 1,25%, Volkswagen 0,9%, Microsoft 0,53%, Zumtobel -0,58%, Samsung Electronics -0,85%, Alphabet -1,05%, Toyota Motor Corp. -1,05%, Amazon -2,12% und Honda Motor -2,7%. In der Monatssicht ist vorne: Sanofi 10,56% vor voestalpine 10,55% , IBM 4,19% , Microsoft 3,2% , Ford Motor Co. 2,42% , Cisco 1,03% , ...

