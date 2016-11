München (ots) - Der 1000. Tatort "Taxi nach Leipzig" mit anschließender Doku über die Reihe am Sonntag, 13. November 2016, ab 20:15 Uhr im Ersten



Seit 46 Jahren und nunmehr 1000 Folgen vereint der "Tatort" als eines der kreativsten, abwechslungsreichsten und beliebtesten Formate im deutschen Fernsehen die erste Riege der Schauspieler, Regisseure und Drehbuchautoren. Gemeinsam mit 20 "Tatort"-Kommissaren feierten rund 400 Gäste aus Film und Fernsehen bei der Premiere des Jubiläums-"Tatort: Taxi nach Leipzig" und der anschließenden "Tatort"-Lounge in Hamburg das ARD-Erfolgs-Format.



Am Freitagabend, 11. November, empfingen der Intendant des Norddeutschen Rundfunks Lutz Marmor und der Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen Volker Herres in Hamburg zahlreiche "Tatort"-Hauptdarsteller, Regisseure und Autoren sowie wichtige Branchen- und Medienvertreter. Neben den Protagonisten des 1000. "Tatorts", Maria Furtwängler und Axel Milberg, folgten u.a. Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt, Margarita Broich, Ulrike Folkerts und Andreas Hoppe, Christine Urspruch, Felix Klare und Richy Müller, Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser, Wotan Wilke Möhring und Franziska Weisz, Sabine Postel und Oliver Mommsen, Karin Hanczewski, Ferdinand Hofer, Andreas Leopold Schadt und Eli Wasserscheid, Fahri Yardim, Stefan Gubser und Delia Mayer, Barbara Philipp, Thomas Kügel, Kathrin Ackermann, Florian Bartholomäi, Judith Milberg, Roswitha Schreiner sowie Ildiko von Kürthy der Einladung.



Eröffnet wurden die Preview und die "Tatort"-Lounge von Barbara Schöneberger. Musikalischer Begleiter war Klaus Doldinger - von ihm stammt die "Tatort"-Titelmelodie.



Lutz Marmor, NDR Intendant:



"Der 'Tatort' vereint jung und alt, arm und reich, Nord und Süd - ein Fernseh-Lagerfeuer par excellence. Dass der 1000. 'Tatort' genau wie der erste vor 46 Jahren vom NDR kommt, ist eine große Ehre für uns."



Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Ich wünsche dem 'Tatort', dass er sich treu bleibt, aber auch immer wieder fremd geht. Neues ausprobiert ohne seine Verlässlichkeit zu verlieren. Vor allem weiterhin so großartige Autoren und Regisseure und Protagonisten wie bei den letzten 1000 Folgen. Dass es beim 'Tatort' weiterhin so extrem subjektiv zugeht, man könnte auch sagen "kunterbunt". Wenn es uns, das heißt, den Programmmachern und Kreativen, gelingt, uns dieses scheinbare Chaos zu erhalten, das, was gegen jeden markentheoretischen Lehrsatz verstößt, dann wird der 'Tatort' weiterhin einzigartig bleiben."



Der Jubiläums-"Tatort: Taxi nach Leipzig" (NDR) wird am morgigen Sonntag, 13. November, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein. Im Anschluss daran zeigt Das Erste eine Dokumentation über die Krimireihe mit dem Titel "Sonntagsmörder - Ermittlungen über 1000 Tatorte" (NDR).



Eine Fotoauswahl des gestrigen Abends steht bereits bei ARD Foto unter http://www.ard-foto.de/ zum Download bereit



