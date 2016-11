Wie entwickeln sich Dax & Co. in den kommenden Tagen weiter? Und welche Richtung werden sie langfristig einschlagen? Experten sind nach dem Wahlsieg Donald Trumps uneins über die Aussichten an den Börsen.

Keine andere Frage treibt Aktienanleger nach dem überraschenden Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentenwahl stärker um: Welche Richtung werden die Kurse demnächst einschlagen, nachdem sich die stark schwankenden Notierungen meist unerwartet rasch von ihrem ersten Schock erholt haben?Die Einschätzungen der Experten gehen weit auseinander über die Aussichten an der Wall Street - und auch hierzulande: Es sei klar, dass sich die US-Wähler für einen Kandidaten entschieden hätten, der Aufruhr predige und sich über Kontinuität lustig mache, sagt etwa Leon Cornelissen, Chef-Volkswirt des Vermögensverwalters Robeco. Die Schlussfolgerung des Fachmanns: "Die größere Unsicherheit bedeutet, dass die Rahmenbedingungen für Aktien in den nächsten Wochen negativ sein werden."

Dem widerspricht Robert Greil, Chefstratege bei der Privatbank Merck Finck - zumindest auf kurze Sicht: Mögliche positive Effekte von Trumps Politik auf den US-Konjunkturtrend könnten nicht nur der Wallstreet zunächst Rückenwind verleihen, sondern auch dem Dax helfen, aus seinem Seitwärtstrend nach oben auszubrechen, mutmaßt der Anlageprofi. "Während aus heutiger Sicht Trumps Pläne für die US-Wirtschaft kurzfristig eher positiv sein könnten, dürften sie langfristig tendenziell negativ sein", ergänzt Greil allerdings.

Verhalten optimistisch zeigen sich die Marktstrategen der Helaba: Ein Wahlsieg Trumps sei bislang nicht das Basisszenario der Landesbanker gewesen, sagt Analystin Gertrud Traud. Daher habe man die Marktprognosen angepasst. "Die Aktienmärkte werden weiter steigen, wenn auch etwas weniger als bislang angenommen", so Traud. Den Dax etwa trauen die Fachleute nun bis Ende des Jahres noch einen Anstieg auf 10.800 Punkte zu, was Kurspotenzial von rund einhundert Punkten entspricht. Zuvor lag die Prognose der Helaba bei 11.200 Zählern.

In welche Branchen die Anleger nun umschichten

