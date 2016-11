Die Ökopartei will den Streit um Steuern für Reiche abräumen. Doch der Konflikt um die Vermögensteuer wird wohl im Bundestagswahlkampf erneut ausgetragen. Da ist auch ein Ministerpräsident machtlos.

Der einzige Ministerpräsident der Grünen, Winfried Kretschmann, gilt manchen Linken in der Partei als Extremist. Er regiert mit der CDU, unterstützt immer wieder die Auto-Industrie und ist gegen die Vermögensteuer. Diese Steuer, die Unternehmer als wirtschaftsfeindlich bezeichnen, verlangt ein Teil der Ökopartei als Antwort auf eine soziale Spaltung in der Gesellschaft.

Kretschmann holte zunächst aus und beschrieb in seiner Parteitagsrede am Samstag in Münster, wie er die Spaltung der Gesellschaft beobachtet. Deutschland drifte nach rechts und links auseinander. Viele, die mit Rechtspopulisten sympathisierten, fragten aber nicht mehr, was Reiche beitragen sollten für mehr Gerechtigkeit. Sie fragten, welche Gruppe mehr Geld vom Staat erhalte als sie selbst und ob Flüchtlinge knappen Wohnraum bevorzugt bekämen.

"Da schauen viele jetzt nach unten. Wir müssen aber verhindern, dass eine ...

