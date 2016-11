FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen die Europäer aufgefordert, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr Verantwortung zu übernehmen. Die militärischen Fähigkeiten der EU seien, "schwach und wenig strukturiert", schreibt die Ministerin in einem Beitrag für den Tagesspiegel am Sonntag.

Europa verfüge zwar über großen wirtschaftlichen und kulturellen Einfluss. "Aber auf dem Feld der Sicherheit sind wir bei weitem noch nicht so handlungs- und entscheidungsfähig, wie wir sein könnten." Die Ministerin betont, dass ihre Forderung weder die Gründung einer europäischen Armee noch eine Konkurrenz zur Nato bedeute: "Es geht um die Bildung einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungsunion, in der wir unsere zivilen Kräfte und Streitkräfte klug aufeinander abstimmen und nutzen", schreibt Leyen.

