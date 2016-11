Berlin (ots) - Nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentenwahlen hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Europäer aufgefordert, in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr Verantwortung zu übernehmen. Die militärischen Fähigkeiten der EU seien "schwach und wenig strukturiert", schreibt die Ministerin in einem Beitrag für den "Tagesspiegel am Sonntag".



