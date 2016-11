Ein erster Streitpunkt ist abgeräumt: die Grünen wollen sich für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer stark machen - allerdings nur für "Superreiche". Aber wer ist superreich?

Stundenlang wurde diskutiert - nur das Showlaufen der vier Anwärter auf die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl 2017 musste ausfallen. Robert Habeck, Umweltminister Schleswig-Holsteins, musste wegen der Geflügelgrippe in seinem Bundesland vorzeitig nach Kiel zurückreisen; der Schlagabtausch zwischen ihm, Parteichef Cem Özdemir sowie den beiden Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter wurde abgesagt.

Einem anderen Schlagabtausch konnte die Geflügelgrippe dagegen nichts anhaben: dem über die Vermögenssteuer. Seit Monaten streiten die Grünen über die Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Zwei Jahre lang war es einer Kommission unter Leitung von Parteichefin Simone Peter nicht gelungen, zwischen den Parteilinken und den Realos eine Einigung herbeizuführen.

In Münster einigten sich die Grünen nun darauf, mit dem Ziel einer "verfassungsfesten, ergiebigen und umsetzbaren Vermögenssteuer für Superreiche" in den Bundestagswahlkampf zu ziehen - gegen massiven Widerspruch des grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, prominentester Gegner der Steuer, mit der "die Supperreichen in diesem ...

