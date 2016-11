Die Steuerreform von Donald Trump könnte zum Fest für die US-Börsen werden. Die Staatsfinanzen dürften allerdings schwer unter Druck geraten - mit gravierenden Folgen für das soziale Gefüge.

Donald Trumps Steuerprogramm ist das Herzstück seiner Präsidentschaft. Wie in der Vergangenheit werden Steuersenkungen von republikanischen Regierungen als Allheilmittel für eine Konjunkturbelegung und angebotsseitige Wachstumspolitik gepriesen. Die Ausgangslage ist aber viel schlechter, und die Details enthüllen eine knallharte und irrwitzige Umverteilungspolitik. Donald Trump legt, nach dem was man von seinem Wahlkampf weiß, den Fokus auf binnenwirtschaftliches Wachstum, vor allem auf diskretionäre Infrastrukturinvestitionen und Rüstungsausgaben. Bei den Staatsausgaben will er also zulegen. Daneben sollen Deregulierung und Beseitigung bürokratischer Hemmnisse die Unternehmen vitalisieren. Doch zusätzlich will er auf der Einnahmenseite durch Steuersenkungen für Private und Unternehmen die Wirtschaft antreiben. Die Märkte haben aufgrund dessen positiv reagiert. Die Steuersenkungen sind angesichts der Budget- und Schuldensituation einerseits, struktureller Merkmale der...

