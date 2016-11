Hunderte Flüchtlinge haben sich aus Serbien auf den Weg nach Norden gemacht. Doch Serbien will sie nicht über die Grenze nach Kroatien lassen.

Eine Gruppe von 200 Flüchtlingen wurde am Freitagnachmittag von der serbischen Polizei auf der Autobahn Belgrad-Zagreb eskortiert. Die Flüchtlinge wurden von einem Reporter des serbischen Hörfunk- und Fernsehsenders B92 begleitet. B92 berichtet, dass es zu einer Verlangsamung des Straßenverkehrs und Staus kam. Die Flüchtlinge wollen die Landesgrenze nach Kroatien überqueren, um in die EU zu gelangen. Anfang Oktober protestierte eine Gruppe von Flüchtlingen in Belgrad. Sie begaben sich dann in Richtung der serbisch-ungarischen Grenze, aber das schlechte Wetter veranlasste sie, diesen Versuch aufzugeben und wieder zurückzukehren. Iwan Miskovic vom serbischen Flüchtlingskommissariat sagte am Freitagnachmittag, dass die aktuellen Flüchtlinge auf der Autobahn Belgrad-Zagreb von einigen NGO-Vertretern "sehr schlechte ...

