In der Türkei wird der Wahlsieg von Donald Trump von vielen Politikern begrüßt. Sogar ein Trump-Doppelgänger ist aufgetaucht.

Die Nachrichtenagentur Anadolu hat Donald Trumps phänotypischen Zwilling an der türkischen Schwarzmeerküste entdeckt. Der Mann heißt Abdullah Topcu und lebt in Giresun, wo er zuvor auch als Bürgermeister tätig war. "Die Leute wollen alle Fotos mit mir schießen. Ich bin relativ berühmt geworden", so Topcu. Der Lokalpolitiker ist übrigens auch ein Fan von Trump. "Soweit wir das im Fernsehen verfolgen können, ist Trump eine gute Wahl für die Türkei. Er entsendet sehr positive Botschaften, was die Türkei angeht. Ich denke, seine Präsidentschaft wird segenreich", zitiert die Nachrichtenagentur Anadolu Topcu. Mit seiner Zustimmung für Trump ist der Politiker in der Türkei keine Ausnahme. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte am Mittwoch auf einer Veranstaltung der CNR Expo, dass der Wahlsieg von Donald Trump als Segen interpretiert werden müsse. "Das US-amerikanische Volk hat seine Entscheidung gefällt. Mit dieser Entscheidung beginnt ...

