Das Streitthema Steuern haben die Grünen erst mal abgehakt. Ihren Parteitag beenden sie mit Debatten über Religion, Kohle und Verkehr. Und mit einem Gast, den manche lieber nicht auf der Bühne sähen.

Zum Abschluss ihres Bundesparteitags diskutieren die Grünen am Sonntag über ihre Kernthemen Umwelt- und Klimaschutz. Der Bundesvorstand will in Münster Forderungen beschließen lassen nach einem Ausstieg aus der Braunkohle für 2035 und einem Neuzulassungsverbot für Autos mit Diesel- oder Benzinmotoren ab 2030.

Beide Vorschläge sind kontrovers. Aus der Kohle wollen manche Grüne noch früher aussteigen. Den Abschied vom Verbrennungsmotor wollen manche vorziehen, andere gar nicht in dieser Form beschließen.

Mit Spannung erwartet wird ein prominenter Gastredner zum Thema Verkehr: der Chef des Autobauers Daimler, Dieter Zetsche. Gegen seine Einladung hatte es Proteste gegeben, er wird aber trotzdem sprechen und auf der Bühne über Klimaschutz und Rüstungsexporte ...

