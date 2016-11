Großbrand im Chemiepark Leverkusen: Rauchwolken steigen auf, es stinkt. Tausende Anwohner sind besorgt - und können erst Stunden später aufatmen.

Ein Großfeuer im Chemiepark Leverkusen hat mehrere Tausend Anwohner aufgeschreckt, doch am Ende gab es eine Entwarnung. Bei Messungen unter anderem des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen seien keine giftigen Schadstoffe in der Luft festgestellt worden, teilte der Betreiber Currenta mit. Die Stoffe, die gebrannt hätten, würden in der Kosmetik eingesetzt und seien nicht giftig, sagte ein Sprecher.

Rund sieben Stunden nach Ausbruch am Samstagabend war der Brand gelöscht. Damit sei auch die Warnung der Feuerwehr an die Bevölkerung in Köln und Leverkusen aufgehoben, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...