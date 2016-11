Mit der Reform der Handwerksordnung wurde vor 12 Jahren in 53 Berufen die Meisterpflicht abgeschafft. Jetzt will die Union sich für deren Wiedereinführung stark machen.

Der CDU-Wirtschaftsflügel will die 2004 abgeschaffte Meisterpflicht für Handwerksberufe wieder einführen. Die Meisterpflicht solle es künftig in den Handwerken wieder geben, "in denen dies verfassungs- und europarechtskonform möglich ist", heißt es in einem Antrag der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) für den CDU-Bundesparteitag im Dezember, der dem Handelsblatt vorliegt.

2004 wurde mit der Reform der Handwerksordnung die Meisterpflicht in 53 Berufen abgeschafft. Nur noch 41 Gewerke brauchen einen ...

