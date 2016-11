BASEL (Dow Jones)--Der schweizerische Pharmakonzern Roche war bei einer Phase-III-Studie bei Patienten mit Riesenzellarteriitis erfolgreich. Wie die Schweizer am Wochenende mitteilten, hat in der Testreihe namens Giacta das Mittel Actemra/RoActemra bei den Patienten den wichtigsten sekundären Endpunkt erreicht. Die Studie hat gezeigt, dass mit Actemra/RoActemra, das zu Beginn mit einer sechsmonatigen ausschleichenden Behandlung mit einem Steroid kombiniert wurde, deutlich mehr Patienten eine anhaltende Besserung ihrer Erkrankung erreichten und erheblich weniger Steroide benötigten als mit Steroiden allein.

Die Ergebnisse will Roche auf dem Jahreskongress des American College of Rheumatology (ACR) und der Association for Rheumatology Health Professionals (ARHP) vorstellen.

Die Riesenzellarteriitis ist eine systemische Gefäßentzündung, die vor allem bei älteren Menschen die Schläfenarterien befällt. Unbehandelt besteht ein Risiko von 20 Prozent zu erblinden, da die Entzündung der Arterien zu einer ungenügenden Durchblutung der Sehnervenpapille führt.

