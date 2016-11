Doha, Katar (ots/PRNewswire) -



Die Region stimmt noch bis Donnerstag, den 17. November, über den Gewinner der Vorzeige-TV-Show der Qatar Foundation auf MBC4 online ab.



Das Finale der 8. Staffel von Stars of Science rückt mit seinen vier verbleibenden inspirierenden Finalisten immer näher. Viele TV-Zuschauer der Region wählen den besten Innovator der arabischen Welt im Rahmen einer Online-Umfrage. Nur einer der Finalisten, die allesamt die Herzen der Fans im Sturm erobert haben, wird als Gewinner hervorgehen. Jetzt abstimmen auf http://www.starsofscience.com ? die Abstimmung endet am Donnerstag, dem 17. November um 18:00 Uhr KSA bzw. 15:00 Uhr GMT.



Um die Multimedia-Pressemitteilung abzurufen, klicken Sie bitte auf folgenden Link: http://www.multivu.com/players/uk/7979051-stars-o f-science-season-8-winner-vote/



Abstimmen können Sie auf http://www.starsofscience.com. Klicken Sie dort auf die Schaltfläche "Vote Now". Wählen Sie Ihren Lieblingsinnovator anschließend aus den vier Optionen, und geben Sie Ihre Stimme über Facebook oder per E-Mail ab.



Die vier Finalisten von Stars of Science stehen kurz davor, 600.000 USD zu gewinnen. Mit dem Geld wollen sie ihre hilfreichen Innovationen auf den Markt bringen. Für die Zuschauer dauert die Online-Abstimmung nur wenige Minuten. Doch die Finalisten haben ihre Innovationen mehrere Monate lang im Rahmen der Show weiterentwickelt, und für sie geht es nun ums Ganze.



In der letzten Folge, die am Samstag, dem 19. November um 22:30 KSA bzw. 19:30 GMT auf MBC4 ausgestrahlt wird, wird das Endergebnis, das sich aus der Online-Abstimmung und der Entscheidung der Expertenjury zusammensetzt, jeweils mit einer Gewichtung von 50 Prozent ermittelt. Der Gewinner erhält 300.000 USD, und die drei weiteren Finalisten erhalten je nach Platzierung jeweils 150.000 USD, 100.000 USD und 50.000 USD.



Die Show "Stars of Science" ist zu einem Publikumsliebling geworden. Die aktuelle Staffel wurde allein auf YouTube, Facebook und Instagram 8,5 Millionen Mal angeklickt. Über vier Millionen Nutzer haben während der aktuellen Staffel mit den Online-Kanälen der Show interagiert.



Wählen Sie Ihren Lieblingsinnovator bis spätestens Donnerstag, den 17. November, 18:00 Uhr KSA bzw. 15:00 Uhr GMT online auf http://www.starsofscience.com. Das Finale von Stars of Science wird dann am Samstag, dem 19. November um 22:30 Uhr KSA bzw. 19:30 Uhr GMT auf MBC4 ausgestrahlt.



Besuchen Sie Stars of Science im Internet:



Website - http://www.starsofscience.com



Facebook - https://www.facebook.com/StarsofScienceTV



Twitter - https://twitter.com/starsofscience



Youtube- http://www.youtube.com/user/Starsofsciencetv



Instagram- starsofsciencetv



(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161111/438273 )



Video:



http://www.multivu.com/players/uk/7979051-stars-of-science-season- 8-winner-vote/



OTS: Stars of Science newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118160 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118160.rss2



Pressekontakt: + 974 40 42 1700