Illegale Autorennen seien "eine Gefahr für die Allgemeinheit", sagt der Verkehrsminister. Und kündigt an, wie zuvor bereits der Bundesrat, dass die Strafen für die irre Raserei bald drastischer werden.

"Jeder, der sich an solchen illegalen Autorennen beteiligt, ist ein potenzieller Mörder in unseren Augen", sagte jüngst der Vize-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ernst Walter. Jetzt will auch das Bundesverkehrsministerium härtere Strafen für Teilnehmer illegaler Autorennen.

Nach dem Bundesrat will jetzt auch das Bundesverkehrsministerium härter reagieren. Laut einem Gesetzentwurf sollen solche Rennen auf öffentlichen Straßen künftig nicht mehr als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat geahndet werden, wie ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums am Sonntag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die "Bild am ...

