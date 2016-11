TEHERAN (dpa-AFX) - Vor Beginn seiner Gespräche mit iranischen Wirtschaftsvertretern hat sich Hamburgs Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos) am Sonntag in Teheran optimistisch geäußert. Er verwies auf die traditionellen Geschäftsbeziehungen zwischen beiden Ländern. Er selbst habe eine 30-jährige Erfahrung mit dem Land. "Die hat sehr viele Kontakte mit sich gebracht", sagte Horch.

Der Wirtschaftssenator und sein schleswig-holsteinischer Kollege Reinhard Meyer (SPD) waren am Samstag in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Auf der einwöchigen Reise werden sie von 60 Unternehmensvertretern begleitet. Schwerpunkt der Gespräche in Teheran ist die maritime Wirtschaft. Die Delegation wird die Häfen in Bandar Ansali am Kaspischen Meer und Bandar Abbas am Persischen Golf besichtigen.

Größte Hürde für Geschäfte mit dem Iran sind nach Ansicht von Horch die Finanzierungsprobleme. Trotz Atomabkommen und Aufhebung der Wirtschaftssanktionen wollten die deutschen Banken die Iran-Deals nicht finanzieren. Sie beklagten Rechtsunsicherheit. Der Iran wirft den Banken vor, Angst vor neuen Strafmaßnahmen durch die USA zu haben. "Wir und die Bundesregierung kennen die Finanzierungsprobleme und arbeiten zusammen mit den Banken und Versicherern daran, die Finanzierungswege zu verbessern", sagte Horch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur./str/fmb/DP/he

AXC0046 2016-11-13/17:56