Das Treffen der drei Parteichefs hat nicht einmal eine Stunde gedauert. Einigung Fehlanzeige. Doch jetzt könnte es schnell gehen. Merkel und Seehofer sprechen mit ihren Spitzen. SPD-Mann Steinmeier ist noch im Rennen.

Union und SPD haben sich am Sonntag nicht auf Außenminister Frank-Walter Steinmeier als gemeinsamen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl geeinigt - er blieb aber aussichtsreich im Rennen. Am Montag soll die Entscheidung fallen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer informieren um 08.30 Uhr die Spitzen ihrer Parteien in Telefonschalten über den Stand der Dinge.

Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hatte in dem Spitzengespräch im Kanzleramt am Sonntagnachmittag an Steinmeier als Nachfolger von Joachim Gauck festgehalten. Das Gespräch, in dem eigentlich eine Entscheidung fallen sollte, dauerte nicht einmal 50 Minuten. Es war die zweite ergebnislos verlaufene Runde in einer Woche. Die Union hat bislang keinen eigenen Bewerber genannt.

Die CSU drängte Merkel bisher zu einem Unionskandidaten, weil CDU und CSU in der Bundesversammlung, die den Präsidenten am 12. Februar wählt, die größte Gruppe stellen. Es wird aber nicht ausgeschlossen, ...

