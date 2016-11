Halle (ots) - Bei den Autobahnen ist die Beteiligung Privater unter Kostengesichtspunkten ein Flop, wie der Bundesrechnungshof festgestellt hat. Schließlich wollen Banken, Fonds und Versicherungen Erträge, die entweder der Bund aus Steuergeldern oder die Nutzer über eine Maut finanzieren. Für ein solches Modell gibt es in Zeiten historisch niedriger Zinsen keine Begründung. Der Bund kann sich fast kostenlos Geld am Kapitalmarkt besorgen. Allein der Wunsch, Versicherungskonzernen zu helfen und die private Altersversorgung zu stützen, reicht als Begründung einer Teilprivatisierung nicht aus.



