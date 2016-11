Die Steuerpläne von Donald Trump werden zu einer drastischen Erhöhung der Staatsschulden führen.

Die Steuerpläne von Donald Trump werden zu einer drastischen Erhöhung der Staatsschulden führen. Bisher hatten die Republikaner Präsident Barack Obama immer daran gehindert, die Verschuldung anzuheben oder neue Steuern einzuführen. Die Republikaner hatten 2010 die Mehrheit im Kongress und 2014 die Mehrheit im Senat erobert Die Republikaner im Parlament haben in den vergangenen Jahren stets Einsparungen im Staatshaushalt eingefordert und den Demokraten im Weißen Haus unter Druck gesetzt. Zur Erinnerung: Der Demokrat Bill Clinton hat in seiner Amtszeit das Langzeitdefizit beseitigt. In den vier Jahren der zweiten Periode wies das Budget sogar deutliche Überschüssen auf. Unter dem Republikaner George W. Bush explodierten in den folgenden acht Jahren ab 2002 die Defizite. Eine der Ursachen waren Bushs umfangreiche Steuersenkungen. Als 2009 Barack Obama das Amt übernahm, befand sich die Welt in der Schreckstarre nach der im September 2008 ausgebrochenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...