US-Präsident Trump will straffällige Einwanderer umgehend ausweisen. Über den Verbleib anderer Einwanderer ohne Papiere werde entschieden, wenn die Grenzen gesichert sind.

Donald Trump will unmittelbar nach seinem Amtsantritt jene Einwander abschieben, "die straffällig geworden sind, Banden-Mitglieder, Drogendealer", sagte Trump laut vorab veröffentlichten Auszügen von 60 Minutes des Senders CBS. Diese Einwanderer würden ausgewiesen oder ins Gefängnis gebracht. Es sei notwendig, die Ordnung im Land wiederherzustellen. Trump sagte, dass es "wahrscheinlich zwei Millionen" solcher Einwanderer gäbe, es könnten "aber bis zu drei Millionen sein", Laut AFP leben in den USA elf Millionen Menschen ohne gültige Aufenthaltserlaubnis. Sie stammen überwiegend aus Lateinamerika. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Trump ausdrücklich sagte, dass von der Abschiebung nicht automatisch alle Einwanderer betroffen ...

