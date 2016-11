In einem TV-Interview schlägt der designierte US-Präsident Donald Trump neue Töne an: Gewaltbereite Anhänger ruft er zur Mäßigung auf, an der Homo-Ehe wolle er nicht rütteln. Über die Clintons schwärmt er geradezu.

Der designierte US-Präsident Donald Trump will nach seinem Amtsantritt auf sein Gehalt verzichten. In einem Interview mit dem TV-Sender CBS erklärte er, dass er gar nicht wisse, wie viel Staatsoberhäupter verdienten. Er wisse aber, dass er von Rechts wegen einen Dollar annehmen müsse. Über den Rest sagte der Milliardär: "Ich werde das Gehalt nicht nehmen." US-Präsidenten bekommen ein Jahressalär von 400 000 Dollar.

Auf die Frage, ob er auch als Präsident auf die gleiche, mitunter spaltende Rhetorik wie im Wahlkampf zurückgreifen werde, entgegnete er, er sei eine "sehr nüchterne" Person und werde sich "in einer sehr guten Weise" verhalten. Doch zugleich würde sein Benehmen auch davon "abhängen, ...

