Laurèl GmbH: Insolvenzantrag wird unverzüglich gestellt

14.11.2016 09:57

- Strategischer Investor für die Restrukturierung hat abgesagt - Für heute geplante Zweite Anleihegläubigerversammlung findet nicht statt

Aschheim bei München, 14. November 2016 - In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2016 hat der mögliche strategische Investor für die Restrukturierung der Laurèl GmbH, die Shenzhen Oriental Fashion Asset Management Co. Ltd., mitgeteilt, dass er für ein Investment in die Laurèl GmbH außerhalb der Insolvenz nicht mehr zur Verfügung steht.

Die Laurèl GmbH wird nun unverzüglich einen Insolvenzantrag wegen Überschuldung stellen.

Die für heute eingeladene Zweite Anleihegläubigerversammlung der Laurèl- Anleihe (ISIN: DE000A1RE5T8) ist abgesagt.

