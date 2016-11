Paris - Mit Wirkung zum 1. Oktober hat Lyxor Stefan Kuhn zum neuen Leiter Vertrieb für ETFs im deutschsprachigen Europa ernannt, so Lyxor Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der 42-jährige Investmentexperte berichtet von Frankfurt aus operativ an Matthieu Mouly, Global Head of Sales ETF and Indexing, sowie lokal an Frank Burkhardt, Head of Global Markets for Germany and Austria.

